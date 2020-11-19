Поставщик - мошенник оставил без компьютеров несколько школ на Кубани

Фото Светланы Маковеевой

В дежурную часть полиции в Белореченском районе обратилось несколько директоров местных школ. У них была общая проблема.

Директора рассказали, что заключили контракты на приобретение компьютеров для мобильных классов с коммерческой компанией.

Но получили в итоге совсем не те планшеты, о которых шла речь в контракте. Использовать полученную технику в учебном процессе невозможно. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.

Оперативники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции принялись за работу, и вскоре установили личность и местонахождение подозреваемого.

52-летнего приезжего из Московской области полицейские задержали и доставили в отдел.

Там мужчина рассказал, что пошел на поводу у собственной жадности. Он решил неплохо подзаработать на поставке и вписал в акты приема-передачи требуемые марки техники. А сам прислал в школы совсем другие планшеты-попроще и подешевле.

Сейчас он размышляет над своим поступком под стражей.

- Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.