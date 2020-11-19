Краснодарский энергорайон расширился: энергетики «Россети Кубань» подключили к электроэнергии 4,2 тысячи новых потребителей

Фото: "Россети Кубань".

Компания «Россети Кубань» с начала года подключила к сети 4 200 новых потребителей. Это абоненты, проживающие в кубанской столице, а также в пяти районах Краснодарского края и Адыгеи. Общая мощность подключенных объектов составила более 153 МВт.

Стоит отметить, что среди новых потребителей не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Среди крупных – ряд строительных и производственных предприятий малого и среднего бизнеса.

А еще энергетики обеспечили электричеством новые детские сады, школы, поликлиники и врачебные амбулатории.

- Всего с начала 2020 года от потребителей краснодарского энергорайона поступило 5,2 тысячи обращений, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе «Россети Кубань». – Это заявки на технологическое присоединение новых объектов, а также на увеличение существующей мощности.

Эпидситуация в крае сейчас тревожная. Чтобы сдержать инфекцию, в регионе вводятся ограничения.

- Но даже в нынешних непростых условиях «Россети Кубань» своевременно и качественно выполняют обязательства по договорам технологического присоединения, - добавляют в пресс-службе компании.

В условиях пандемии прием заявок на технологическое присоединение продолжается, но дистанционно. Для удобства и безопасности жителям предлагают воспользоваться интерактивными сервисами. Заявки на оказание услуг можно подать через Единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» «Портал-тп.рф».