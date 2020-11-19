Аналитика МТС: на отдых туристы чаще ездят в Сочи и Анапу

Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

В этом году отечественный берег для жителей страны был милее. Сотни тысяч туристов решили исколесить Россию вдоль и поперек. Правда, большинство отпускников выбирали проверенные направления.

МТС проанализировала туристические потоки абонентов МТС по России за прошедшее лето. Кубань стала не только одним из наиболее популярных регионов для посещения и отдыха, но и сами жители вошли в топ-5 активных путешественников по стране.

По посещаемости традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Но, стоит отметить, в эти города приезжают не только на отдых, но и в командировки. Далее на звание самых популярных турнаправлений летом претендуют Краснодарский край и Адыгея. Причем в республику предпочитают ездить на выходные – не больше трех дней.

- Как правило, туристы базируются в предгорьях и совершают небольшие обзорные экскурсии, - говорят аналитики МТС. - Сложные трекинговые маршруты не посещают.

А вот Краснодарский край выбирают для разных путешествий. Кто-то останавливается на пару дней, а кому-то мало и недели. Большинство бронируют отели в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.

Еще одно интересное наблюдение - чаще всего в путешествия отправляются жители Московской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Краснодарского края.

- Для отдыха выходного дня туристы остаются либо в домашнем регионе, либо выезжают в соседний, - говорят аналитики МТС. – Что интересно, летом для путешествий жители Кубани чаще выбирают направления с холодным климатом.