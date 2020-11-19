На Кубани новогодние подарки детям из малообеспеченных многодетных семей доставят на дом

Фото администрации КК

Организовать получение новогодних подарков детьми из малообеспеченных семей распорядился губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания краевого оперштаба.

Всего в регионе насчитывается около 30 тысяч многодетных малообеспеченных семей.

– Обычно дети принимают участие в новогодних утренниках и получают подарки. Для нас было привычно вручать их именно на таких праздниках, – заметила вице-губернатор Анна Минькова.

Глава региона особо подчеркнул, что и этот год, несмотря на все установленные ограничения, не должен в данном случае стать исключением.

– Мы не можем лишить детей праздника. К новому году они должны получить подарки. В этом году их нужно доставить на дом, – сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил региональному Минтруда и местным администрациям организовать вручение подарков детям.

Как ранее сообщалось, по решению краевых властей из-за пандемии коронавируса на Кубани отменены все новогодние мероприятия, в том числе корпоративы и детские утренники.