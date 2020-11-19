В министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани сменился руководитель

Фото администрации КК

42-летний новый глава министерства родился в городе Гулькевичи Кавказского района Кубани.

У Андрея Ляшко два высших образования. Он окончил Кубанский государственный аграрный университет и Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Москве.

У вновь назначенного министра большой производственный опыт. В отрасли электроэнергетики Кубани он работает более 20 лет.

С 2005 по 2013 год Ляшко занимал руководящие должности в компании ОАО «Кубаньэнерго».

В 2013-2016 годах работал первым замминистра промышленности и энергетики края.

В течение 4 лет, с 2016 по 2020 год работал в должности заместителя, а затем и первого заместителя министра ТЭК и ЖКХ Кубани.

С октября текущего года Андрей Ляшко временно исполнял обязанности министра краевого ведомства.

- Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III, II степеней, присвоены звания «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани» и «Почетный энергетик» министерства энергетики Российской Федерации,- сообщает пресс-служба администрации края.