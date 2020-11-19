Получить справки для льготных проездных пенсионеры на Кубани могут до конца года

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В краевом министерстве труда и социальной защиты прокомментировали ситуацию в Сочи, где пенсионеры вынуждены часами выстаивать в очередях за получением справок для льготных проездных, рискуя подхватить коронавирус.

В ведомстве считают, что ажиотаж во многом создан искусственно.

Талоны на проезд в общественном транспорте на 2021 год выдаются на протяжении двух месяцев – в ноябре и декабре. Получить их можно вплоть до конца года.

- Времени еще достаточно. Все талоны будут выданы льготникам. Просим жителей края с пониманием отнестись к этой ситуации и поговорить с пожилыми родственниками. Не стоит спешить или создавать очереди,- отметили в министерстве.

Кроме того, жители, имеющие право на льготный проезд, могут получить талоны различными способами.

В том числе, в МФЦ, в местных ТОСах. а также и в управлении социальной защиты по месту регистрации.

-Также талоны привозят гражданам на дом,- утверждают в Минтруда.

В Сочи в ноябре талоны выдаются на базе общественных организаций ТОС, а декабре их можно получить и в управлении социальной защиты по месту регистрации.

На пунктах выдачи работают одновременно от 2 до 5 специалистов.

- В Хостинском районе разработан график предоставления услуг по 7 микрорайонам. Уже осуществлено 13 выездов, на котором принято 1347 человек, выдано 108720 талонов и 1766 справок.

Социальные работники доставляют талоны в отдаленные села: Богушевку, Прогресс, Измайловку, Семеновку, Верховское,- подчеркнули в ведомстве.