Генпрокуратура РФ подтвердила нарушения прав краснодарских журналистов при расследовании дела о клевете

Генеральная прокуратура РФ сообщила Союзу журналистов России и Центру правовой поддержки журналистов ОНФ о выявленных нарушениях закона при расследовании уголовного дела в отношении краснодарских журналистов Андрея Кошика и Марины Тугаевой. Дело вели ростовские следователи СК РФ. Полиция проводила обыски в офисе газеты «Юг Times».

Данное дело, возбужденное по статье 128.1 УК РФ (клевета), находится на контроле у руководителя Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Натальи Костенко.

- Наши юристы пришли к общему выводу, что уголовное дело в отношении краснодарских журналистов является надуманным и ведется с массовыми процессуальными нарушениями, - сообщила Натальи Костенко.

По ее словам, в числе нарушений истекший срок давности уголовно преследования, необоснованные обыски, постановкой заведомо невыполнимых требований перед журналистами и распространение материалов предварительного следствия.

- Обвинение журналистов эксперты считают необоснованным. Последнее сообщение Генеральной прокуратуры подтверждает наличие нарушений, допущенных в ходе расследования. Надеемся, что такая позиция Генеральной прокуратуры в дальнейшем послужит более пристальному надзору за расследованием и как следствие приведет к прекращению уголовного преследования журналистов, - заключила Наталья Костенко.