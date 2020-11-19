Отсутствие лекарств для зараженных коронавирусом в аптеках Краснодара объяснили в Росздравнадзоре

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители кубанской столицы жалуются, что в аптеках не найти противовирусных препаратов и антибиотиков. Что, впрочем, неудивительно. На фоне поступающей ежедневно информации о новых случаях COVID-19 люди приходят в аптеки с целыми списками лекарств, а некоторые стараются запастись ими впрок.

В Ассоциации Российских фармацевтических производителей уверены, что все беды из-за маркировки. Система не доработана, из-за этого происходят сбои - до потребителя лекарства не доходят.

Провизоры в самих аптеках сетуют на врачей, которые выписывают пациентам одинаковый список препаратов, не предлагая аналоги. Отсюда - искусственный ажиотаж.

- Отсутствие данных препаратов вызвано значительно возросшим спросом на фоне пандемии, - говорят «КП» - Кубань» в Росздравнадзоре Краснодарского края. - Эти лекарства, в первую очередь, используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарах.

В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться.

- Для улучшения лекарственного обеспечения пациентов с COVID-19, получающим амбулаторное лечение, Правительством России принято решение о бесплатном обеспечении нужными лекарствами, - добавляют в ведомстве. - Первые поставки препаратов ожидаются в ближайшее время.