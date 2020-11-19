На Кубани орудует ростовская автомошенница

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В Краснодарский край приехала гастролёрша из Ростова-на-Дону. Маша зарабатывает мошенничеством. Девушка просит у водителей денег, чтобы вызвать эвакуатор. Она давит на жалость и со слезами рассказывает, что ее машина «сломалась».

По информации местных пабликов, Машу-попрошайку уже видели на дорогах Новороссийска.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мошенница в Интернете облапошила жительницу Краснодара на 140 тысяч. Деньги женщина перевела в уплату за модную сумку.