В Сочи прокуратура Сочи проверяет информацию о поборах в детском саду

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В Сочи прокуратура проверит, имелись ли по факты незаконных поборов в детском саду № 55. Проверка была организована после публикации в СМИ.

По предварительным данным, родители воспитанников детского сада организовали родительский комитет и инициировали сбор финансовых средств. Деньги шли на подарки воспитателям, сюрпризы детям на праздники, а также покупку пластилина, красок и карандашей.

- В настоящее время проводится проверка по указанным фактам, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. – Наши сотрудники опрашивают воспитателей и специалистов управления по образованию и науке администрации Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре воспитатель детского сада била малышей тряпкой по лицу. Женщину уже уволили, ее поведением заинтересовались следователи.