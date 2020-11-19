В Сочи на горных курортах откроют лаборатории для тестов на COVID-19

В Сочи на горных курортах откроют лаборатории для тестов на COVID-19 Сочи. Город активно готовится к старту горнолыжного сезона.

- Кроме тестов, необходимо обеспечить наличие в аптеках антибиотиков и противовирусных средств, – сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, Красной Поляне уделяется сейчас особое внимание.

- Отрасли ЖКХ важно наладить бесперебойную поставку воды и тепла, всем службам жизнеобеспечения – находиться в полной готовности круглосуточно, - обратил внимание глава города.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что горнолыжные курорты в Сочи засыпало снегом. Власти курорта предупредили туристов и местных жителей об ухудшении погоды.