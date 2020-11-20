Скрин: @sochi_detka

В Сочи наблюдали образование смерчей над морем. Это красивое и одновременно ужасающее явление жители сняли на видео и разместили в соцсетях.

Смерч относится к опасным метеорологическим явлениям.

- Смерчь – это сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью в виде столба или воронки любой интенсивности, направленный от облака к подстилающей поверхности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи ожидают смерчи на море. Экстренные службы распространили предупреждение. По сообщению метеорологов, в течение всего дня 20 ноября на участке Магри – Веселое у побережья Сочи высока вероятность формирования смерчей над морем.