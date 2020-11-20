В центре Краснодара построят новую канализацию

На четвертом очередном заседании городской Думы приняли изменения в инвестиционную программу по строительству сетей

В администрации краевого центра решили выделить деньги на строительство сетей фекальной канализации на центральных улицах города. Новая сеть поможет избавиться от незаконных врезок, в том числе и загрязнения реки Кубань, а также удешевить присоединение пользователей.

- «Краснодар Водоканал» подведет магистральные сети и сделает точки подключения к 32 адресам. Это места, где были выявлены незаконные врезки фекальных стоков в городскую ливневку. Новая сеть будет готова в 2021 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Чтобы подключиться к новой сети канализации, нужно будет заплатить, примерно, до 50–70 тысяч рублей. Раньше это стоило больше сотни тысяч рублей.

Планируется, что в дальнейшем в городе начнут строить локальные очистные сооружения на выпусках в реку с помощью финансирования из федерального бюджета.