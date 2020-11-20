На Кубани на выходных пройдет сильный снег

Возможно образование гололеда Фото: Виталий КАРНАУХ

В Краснодарский край пришел первый снег. Два дня белые хлопья летают в нескольких районах края. Но снежинки на земле долго не лежат, днем они превращаются в слякоть.

Синоптики обещают, что эти выходные будут снежными.

- 21 ноября на Кубани ожидается переменная облачность, местами пройдет осадки дождь и мокрый снег. 22 ноября в отдельных районах пройдут сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет достигать 9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем опустится до 3 градусов, по ночам будет давить мороз -7 градусов.