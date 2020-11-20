На Кубани спасли упавшую в строительный котлован собаку

Фото: instagram.com/kuban_spas

Спасателям позвонили жители станицы Отрадной. Они рассказали сотрудникам отряда, что пришли на жалобный лай собаки, оказалось, что животное упало в строительный котлован. Сами неравнодушные вытащить пса не смогли, поэтому обратились за помощью.

- Собака провалилась в котлован глубиной около трех метров. Очевидцы не смогли самостоятельно достать пса и обратились за помощью к спасателям. На место оперативно прибыли специалисты Отрадненского отряда «Кубань-СПАС». При помощи лестницы они спустились в яму и достали четвероногого, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отряда.

Животное во время спасательной операции не пострадало.

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