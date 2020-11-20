Фермерам Кубани предоставят дополнительные места на придорожных ярмарках

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Сейчас крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства занимают почти 60% торговых мест на придорожных ярмарках. Дополнительные места предоставляют по необходимости. По поручению губернатора дефицита в торговых точках быть не должно.

– Поставлена задача дать фермерам больше возможностей для продажи своей продукции. В ближайшее время будут предоставлены места для организации придорожных ярмарок ассоциации фермеров Кубани, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе работает более 4 тысяч объектов придорожного сервиса, а в летний период их число значительно увеличивается. Бесплатные места на ярмарках планируют предоставлять всем желающим фермерам.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на совещании власти решили, что продовольственные и фермерские рынки в новогодние праздники будут работать в штатном режиме. Также чиновники дали добро на организацию рождественских ярмарок.