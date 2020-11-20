Геленджик и еще два района Кубани раскритиковали за рекламные конструкции

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В администрации Краснодарского края прошло совещание под председательством замглавы региона Александра Руппеля. На нем в числе всех вопросов обсудили размещение рекламно-информационных материалов на объектах потребительской сферы.

- В регионе демонтировано более 29 тысяч элементов и конструкций рекламно-информационного характера, очищены фасады более 11 тысяч объектов потребительской сферы, - сообщили о проделанной работе в администрации региона.

Вместе с тем, власти раскритиковали действия трех районов.

- В Тимашевском, Туапсинском районах, а также в Геленджике работа ведется недостаточно активно. Администрации муниципальных образований должны до 1 мая 2021 года привести объекты в порядок, - акцентировали на совещании.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что состояние объектов дорожного сервиса, рекламно-информационных конструкций – это, помимо прочего, еще и показатель отношения к жителям и гостям края.

- Главы муниципалитетов несут персональную ответственность за то, что происходит на территории. Спрос здесь будет самый жесткий, - сказал Руппель.