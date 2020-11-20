Сбер и VisionLabs помогли краснодарской компании организовать бесконтактный доступ сотрудников в офис

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк

Краснодарское отделение Сбербанка и общероссийская дверная биржа «Цитадель» заключили контракт на поставку платформы компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA компании VisionLabs, входящей в экосистему Сбера. Теперь для входа в офис сотрудникам предприятия достаточно будет посмотреть в камеру.

Идентификация по лицу не требует непосредственного контакта человека со специализированным устройством. Сотруднику достаточно просто посмотреть в камеру, и, если система найдет совпадения в загруженной биометрической базе, турникет автоматически откроется. Это увеличивает пропускную способность проходной – распознавание человека занимает доли секунды, и сотрудникам не нужно тратить время на поиск и прикладывание пропуска. Кроме того, интеграция платформы VisionLabs LUNA с системой контроля доступа повышает уровень безопасности – биометрический идентификатор нельзя потерять или передать третьим лицам.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбер продолжает развивать экосистему для бизнеса, мы предлагаем клиентам больше 50 финансовых и нефинансовых сервисов. Применение IT-технологий для управления человеческими ресурсами стало особенно актуально в текущей эпидемиологической ситуации. Рады, что наши партнеры первыми в регионе воспользуются платформой LUNA. Уверена, опыт общероссийской дверной биржи «Цитадель» станет примером деятельной заботы о сотрудниках для предприятий региона».

Марина Павлова, генеральный директор общероссийской дверной биржи «Цитадель»:

«Мы уделяем особое внимание состоянию здоровья сотрудников и соблюдению правил внутреннего трудового распорядка. VisionLabs LUNA – отечественная разработка, которая посредством машинного зрения комплексно решает данные задачи. Такие технологии активно применяются в ряде развитых стран, они позволяют предприятиям стать более эффективными. Наша компания стремится следовать мировым трендам, поэтому внедрение программного обеспечения VisionLabs стало очередным шагом в развитии бизнеса».

Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs:

«Главные преимущества использования биометрии в системах контроля доступа – удобство и безопасность. Наш продукт использует алгоритмы Liveness, которые проверяют, что перед камерой находится настоящий человек, а не изображение с экрана смартфона или распечатанная фотография. Кроме того, в эпидемиологической ситуации применение бесконтактной технологии особенно актуально и поможет снизить риск заражения COVID-19».

В основе биометрической платформы LUNA собственные алгоритмы VisionLabs. Их точность и скорость распознавания не раз подтверждены международными конкурсами и независимыми тестированиями. В этом году компания третий раз подряд стала первой в четырех категориях тестирования Национального института стандартов и технологий США (NIST).

VisionLabs — один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты компании — это финансовые и транспортные организации, ретейлеры и международные технологические корпорации. Среди инвесторов VisionLabs: Сбербанк и венчурный фонд Sistema_VC. Компания является резидентом фонда «Сколково».