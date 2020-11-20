Последний дом ЖК «Ясный» введен в эксплуатацию раньше заявленного проектной декларацией срока

Фото: Строительная компания АСК

Компания АСК, застройщик жилого комплекса «Ясный», завершила строительно-монтажные работы и ввела в эксплуатацию литер 1, который заключает проект.

396 новоселов литера 1 ЖК «Ясный» 20 ноября 2020 года получили ключи от квартир. Традиционно был организован семейный праздник с конкурсами, подарками и памятными фотографиями.

Осмотр квартир, подписание документов и получение ключей - все проходило по заранее разработанному графику, чтобы не допустить скопления людей, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

- Здоровье наших клиентов и сотрудников для нас - прежде всего, - говорят в компании.

Фото: Строительная компания АСК

Жилой комплекс «Ясный» представлен тремя 19-этажными домами с собственной коммерческой инфраструктурой на первых этажах.

Расположение в одном из самых обжитых и развитых районов Краснодара, просторные и благоустроенные придомовые территории в сочетании с доступной ценой сделали этой жилой комплекс популярным среди клиентов строительной компании АСК. Общая площадь проекта составляет более 62 000 кв. м.

Всего в текущем году завершено строительство и введено в эксплуатацию 11 домов общей площадью 160 000 кв. м. До конца 2020 года планируется завершение работ и ввод в эксплуатацию еще ряда проектов строительной компании АСК.

Строительная компания АСК и линия генерального подряда «ГрантСтрой» от всей души поздравляет жителей жилого комплекса «Ясный» с новосельем!

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В настоящий момент в стадии реализации строительной компании АСК (входит в состав AVA Group) находятся 12 жилых комплексов в Краснодаре.