В Анапе бетономешалка насмерть сбила пешехода

Фото: отдела пропаганды БДД

Смертельная авария в городе-курорте произошла вечером 19 ноября. По предварительным данным, 47-летний водитель на бетономешалке ехал на улице Парковой. Он не заметил 81-летнего пешехода и сбил его. Мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

- В результате наезда строительной техники мужчина-пешеход получил телесные повреждения и скончался в течение часа в больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Подобный наезд со смертельным исходом произошел и в Курганинском районе. 19 ноября 36-летний водитель на «ВАЗ» сбил неустановленного мужчину, находившегося на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

По обоим фактам полицейские проводят проверки, выясняются все обстоятельства ДТП.