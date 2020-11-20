«Перевалило за 170»: На Кубани зафиксирован антирекорд по выявлению новых случаев коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на Кубани напряженная. С 3 ноября график по коронавирусу стабильно идет только в рост. 20 ноября снова зафиксирован антирекорд. За сутки выявлено 172 человека с COVID-19.

- В Краснодаре заболели 48 человек, в Динском районе – 20, в Анапе – 18, в Белореченском районе – семь. По шесть пациентов получили положительный результат после теста на коронавирус в Новороссийске, Ейском и Лабинском районах. По пять – в Туапсинском, Красноармейском, Темрюкском и Усть-Лабинском, а также в Сочи и Геленджике. По четыре человека с инфекцией зафиксировано в Выселковском, Крымском и Мостовском районах. В Апшеронском – три. По два новых случая прибавилось в Горячем Ключе, Кореновском, Курганинском, Тимашевском и Белоглинском районах. По одному новому заболевшему поступило в госпитали Абинского, Каневского, Отрадненского, Северского, Новопокровского и Новокубанского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за последние сутки – трое детей, самому младшему из которых четыре года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на заседании оперативного штаба решено официально продлить запреты на корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Более того, из-за коронавируса традиционных мероприятий с 25 декабря по 13 января тоже не будет.