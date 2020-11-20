АО «Черномортранснефть» завершило техперевооружение воздушной линии электропередачи нефтепровода Малгобек - Тихорецк

АО «Черномортранснефть» завершило техперевооружение и ввело в эксплуатацию вдольтрассовую воздушную линию электропередачи (ВЛ-10кВ) на участке магистрального нефтепровода (МН) Малгобек – Тихорецк в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике.

Проведены работы по замене и модернизации энергетического оборудования ВЛ-10кВ на участке магистрального нефтепровода протяженностью 120 км. Смонтированы автоматические пункты секционирования, позволяющие в автоматическом режиме производить отключение участка ВЛ 10 кВ в случае его повреждения. Произведена замена штыревых фарфоровых изоляторов на стеклянные. Для выполнения оперативных переключений и обеспечения безопасной работы персонала заменены и дополнительно установлены линейные разъединители.

Техническое перевооружение ВЛ-10кВ было выполнено в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть». Ввод в эксплуатацию ВЛ повысит надежность электроснабжения оборудования линейной части МН Малгобек – Тихорецк.