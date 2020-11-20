АО «Черномортранснефть» провело День донора

В Краснодарском районном управлении магистральных нефтепроводов (КРУМН) прошла акция по добровольной сдаче крови. В мероприятии приняли участие работники ПК «Шесхарис», ЛПДС «Крымской», Базы производственного обслуживания (БПО) и аппарата управления.

Добровольческая донорская акция ежегодно организуется Первичной профсоюзной организацией предприятия. В этом году мероприятие проводилось на территории ЛПДС «Крымская», на базе передвижного медицинского пункта, под строгим контролем врачей с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований для нераспространения коронавирусной инфекции.

Перед сдачей крови каждый потенциальный донор прошел медицинское обследование на отсутствие заболеваний и противопоказаний. Участие в мероприятии приняли сорок семь работников общества. Собранная кровь будет передана для нуждающихся в переливании.

Сотрудники АО «Черномортранснефть», принявшие участие в Дне донора, получают денежную компенсацию, а также положенные по закону дополнительные дни к отпуску.