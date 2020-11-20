Вениамин Кондратьев: «Через границу поставим сельхозпродукцию на 2,5 млрд долларов»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Несмотря на пандемию коронавируса и ряд связанных с ней ограничений Краснодарский край планирует перевезти продукцию в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья. Уже сейчас намеченный показатель превышает 83%.

- Мы перевезем за границу сельхозпродукцию на сумму более чем на 2,5 млрд долларов. Поставки производятся в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большая часть объема экспорта - это зерновые культуры, масложировая и готовая продукция, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Объемы поставок из Краснодарского края растут. Основное направление – это Китай.

- На Кубани предприятия-экспортеры получают дополнительную поддержку. Они могут получать льготные кредиты под 5%. Ими воспользовались уже четыре краевых предприятия, заключив соглашения более чем на 1,7 млрд рублей. Деньги будут направлены на закупку сырья, установку новых современных линий. В результате предприятия смогут нарастить объем качественной, высококонкурентной продукции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.