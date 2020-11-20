Еще в одном районе Кубани ввели карантин из-за вируса

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На днях стало известно, что карантин ввели в одном из частных домов Новороссийска. Причиной ограничений стала вспышка орнитоза. Теперь стало известно, что карантинные меры ввели еще в одном муниципалитете.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на территории мясокомбината в селе Холодный Родник Туапсинского района выявили очаг опасной инфекции. Обнаружил вирус департамент ветеринарии Краснодарского края во время проверки.

Сотрудники ведомства взяли пробы. Лабораторные исследования подтвердили африканскую чуму свиней. Из-за опасной заразы решено ввести карантин. Соответствующее постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно документы, закрыли машинный зал колбасного цеха, термическое отделение колбасного цеха, машинный зал полуфабрикатов, а также камеры размораживания сырья и контейнеры.

О том, сколько будут действовать ограничения, не сообщается. Все будет зависеть от того, как быстро удастся ликвидировать очаг заболевания.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней (АЧС) признана опасным контагиозным заболеванием среди животных. Количество смертности среди диких и домашних животных очень высоко. Вирусом поражается все поголовье, несмотря на возраст и качество содержания поросят. Радует одно, что АЧС не передается человеку, но сельскому хозяйству наносит большой убыток, потому что еще не разработали сыворотку для лечения этого заболевания.