В Краснодарском крае пропал мужчина в образе священника

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

На Кубани распространили ориентировку с информацией о пропаже мужчины похожего на священника. 41-летнего Дмитрия Жукова из станицы Ленинградской ищут с августа месяца. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

- Внимание! Пропал человек! Жуков Дмитрий Владимирович, 1979 года рождения. Проживал в станице Ленинградской. С августа 2020 года нет информации о его местонахождении, - написали на страничке поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Среди его примет описывается: рост 185 см, плотного телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие, носит бороду. Как был одет последний раз, неизвестно.

Всем, кто обладает хоть какой-то информацией о Дмитрии, активисты просят сообщать по телефону инфорга поиска +79298294558, Виктория.

По некоторым данным, мужчина к церкви РПЦ МП отношения не имеет. Местные жители утверждают, что он просто любил одеваться, как священник, - это его образ.