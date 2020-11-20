Экс-начальник тыла университета МВД в Краснодаре попал под следствие

Три года назад бывший начальник управления тылового обеспечения Краснодарского университета МВД России принял после строительства общежитие. Он видел нарушения, но все равно подписал документы. И вот недавно к нему нагрянули оперативники.

- В сентябре 2016 года на территории университета МВД подрядчик начал строить общежитие. На него было выделено 150 миллионов рублей. По данным следствия, подозреваемый знал о том, что подрядчик выполнил строительные работы с нарушением технических норм и допустил дефекты и повреждения. Но в 2017-2018 годах фигурант подписал и поручил подчиненным подписать акты приемки, в которые были внесены заведомо ложные сведения, о выполнении работ в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ФСБ по краю добавили, что ущерб, нанесенный действиями экс-начальника тыла, оценили на сумму свыше 3,9 миллионов рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.