Краснодарскую компанию оштрафовали за 1,5 млн нелегальных пачек сигарет

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В аэропорту Краснодара приземлился самолет из Армении. На борту находилась партия табачной продукции. После проверки оказалось, что груз - нелегальный.

- Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и ОРО Краснодарской таможни выяснили, что прибывший товар не маркирован акцизными марками, а также имеет место попытка перемещения и выпуск в свободный оборот на территории страны безакцизного товара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

В отношении юридического лица было возбуждено уголовное дело.

- Суд оштрафовал краснодарскую компанию на 200 тысяч рублей. При этом весь товар, 1 570 168 пачек табачной продукции, был конфискован, - добавили в суде.

У представителей компании не получилось обжаловать решение. В ближайшее время нелегальный груз будет уничтожен в соответствии с законодательством.