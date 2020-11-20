В Краснодарском крае скончались еще шесть человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 20 ноября за сутки в регионе скончались пациенты в госпиталях Краснодара, Горячего Ключа, Кропоткинского, Лабинского и Крымского районов.

- В краевой клинической больнице №1 не стало 82-летнего жителя Краснодара и 57-летней жительницы Приморско-Ахтарского района. Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 71-летнего жителя Кропоткина. Житель Лабинска 67 лет умер в местной больнице. В Крымской ЦРБ перестало биться сердце 61-летней анапчанки, здесь умерла 66-летняя жительница Белореченска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 20 ноября снова зафиксирован антирекорд по заболевшим коронавирусом. За сутки выявлено 172 человека с COVID-19.

Напомним, в регионе запретили новогодние корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Более того, из-за коронавируса традиционных мероприятий с 25 декабря по 13 января тоже не будет.