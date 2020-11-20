В Сочи больной 78-летний пенсионер двое суток ждал помощи на полу своей квартиры

Фото МКУ "Служба спасения Сочи"

В Сочи спасатели были вынуждены применить альпинистское снаряжение, чтобы оказать помощь 78-летнему пенсионеру в микрорайоне Кудепста.

Как выяснилось, пожилой мужчина заболел, у него была высокая температура. В какой-то момент ему стало плохо, он упал на пол и не мог подняться. Так он пролежал почти двое суток. Его крики услышали соседи и вызвали спасателей.

Дверь в квартиру оказалась заперта.

Фото МКУ "Служба спасения Сочи"

Сотрудники спасотряда решили не ломать ее, а вместо этого подняться в квартиру на третьем этаже при помощи альпинистского снаряжения. Они вскрыли оконную раму и попали внутрь.

- Пожилого мужчину вынесли из квартиры и погрузили в машину «Скорой», которая доставила его в больницу,- сообщает МКУ «Служба спасения Сочи».