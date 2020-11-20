50 тысяч антимагнитных пломб установила «Россети Кубань» жителям Славянского энергорайона

Фото: "Россети Кубань"

Уже не первый год приборы учета пломбируют антимагнитными наклейками. Они позволяют предотвратить кражу коммунальных ресурсов. Такая пломба выдает любую манипуляцию со счетчиком. Похитителю приходится отвечать за обман.

Сотрудники «Россети Кубань» помимо регулярных рейдов устанавливают на счетчики абонентов защиту. Антимагнитная пломба выглядит как наклейка, которая крепится на корпус прибора учета. На ней находится чувствительный индикатор. Если потребитель поднесет к счетчику неодимовый магнит, чтобы обмануть прибор учета, то пломба изменит цвет. Ну а если попытается убрать наклейку со счетчика, то на приборе останется несмываемый след. Проверяющие увидят - целостность пломбы нарушена.

- Специалисты Славянского филиала компании «Россети Кубань» установили около 50 тысяч антимагнитных пломб на счетчики абонентов, - говорят в компании.

До конца 2020 года в Славянском энергорайоне планируется установить еще около тысячи антимагнитных пломб.

- Важным результатом планомерной работы по пресечению воздействия на приборы учета является положительное влияние на повышение качества поставляемой потребителям электроэнергии, — сказал заместитель директора по развитию и реализации услуг Славянских электросетей Владимир Лебедев. - Кроме того, это помогает сократить количество хищений энергоресурсов с помощью магнита.

ВАЖНО!

Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, могут привести к штрафу. Обманщикам грозит от 10 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма выше — от 30 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Россети Кубань» просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону бесплатной горячей линии 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).