Туристы во время пикника нашли человеческий скелет возле лимана на Кубани

Фото Александра Бойко

Жители Брюховецкого района, приехавшие отдохнуть 10 ноября на берег Лебяжьего лимана неподалеку от станицы Чепигинской, вряд ли могли представить себе, сколь странным и жутким образом завершится их пикник.

Отдыхающие искали дрова для костра, как вдруг один из них наткнулся на странный предмет, выглядывающий из-под земли.

Немного раскопав находку, туристы пришли в ужас-перед ними лежал человеческий скелет с остатками рваной одежды.

На место немедленно вызвали полицию. По мнению экспертов, человеческий скелет пролежал в земле не менее 15 лет.

- С места происшествия изъяты фрагменты скелетированных останков. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.