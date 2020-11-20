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Туристы во время пикника нашли человеческий скелет возле лимана на Кубани

Полиция проводит проверку в связи с этой находкой
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Александра Бойко

Фото Александра Бойко

Жители Брюховецкого района, приехавшие отдохнуть 10 ноября на берег Лебяжьего лимана неподалеку от станицы Чепигинской, вряд ли могли представить себе, сколь странным и жутким образом завершится их пикник.

Отдыхающие искали дрова для костра, как вдруг один из них наткнулся на странный предмет, выглядывающий из-под земли.

Немного раскопав находку, туристы пришли в ужас-перед ними лежал человеческий скелет с остатками рваной одежды.

На место немедленно вызвали полицию. По мнению экспертов, человеческий скелет пролежал в земле не менее 15 лет.

- С места происшествия изъяты фрагменты скелетированных останков. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.