Снежные выходные: В Адыгее и Апшеронском районе наступила зима

Первый снег в Мезмае Фото: instagram.com/nikolaymezmay

У жителей Краснодарского края и Адыгеи есть возможность ощутить зиму в ноябре. Первый снег выпал и лежит в горах Апшеронского района, в Гуамке и Мезмае, а также в Адыгее с утра 19 ноября.

В некоторых районах дети уже достали санки и обкатывают горки. В пятницу мокрый снег на плато Лаго-Наки продолжает идти.

Однако дневная температура продолжит оставаться немного выше ноля, при этом ночью возможен мороз до минус шести. В воскресенье в Мезмае ожидается снегопад. Ночью и утром в Адыгее возможен гололед, а также туманы.

Тем, кто поедет на выходные в горы за зимней сказкой следует позаботиться о наличии зимней резины.