Более 10 лет тюрьмы получил на Кубани 58-летний ревнивец за убийство сожительницы

Фото СК РФ

1 мая 2020 года 58-летний мужчина со своей гражданской женой находился дома на улице Школьной в станице Новосергиевской Крыловского района края.

В телефоне женщины он прочитал ее переписку со знакомым, в связи с чем стал предъявлять претензии в неверности. Произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил сожительницу.

Вечером того же дня ревнивец вывез тело убитой в поле и закопал.

Затем он вызвал полицию и заявил об исчезновении «внезапно уехавшей», и даже принял активное участие в ее поисках. Впрочем, у следователей СК сразу возникли подозрения в искренности мужчины.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания и указал следователю место, где зарыл тело погибшей.

- Собранные Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю станицы Крыловской. Он признан виновным в убийстве 42-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит отбывать в колонии строгого режима,- сообщает прокуратура края.