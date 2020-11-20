Дворец водных видов спорта в Краснодаре готов на 68%

Фото администрации КК

Наряду с уже работающими здесь «Баскет-Холлом», ледовым дворцом и тренировочными залами «Чемпион» тут строится дворец водных видов спорта.

Сейчас готовность нового спортивного объекта составляет почти 70%. Закончить стройку намечено в конце 2021 года.

Также здесь появится и еще ряд новых объектов. Среди них – академия тенниса, легкоатлетический центр, крытый легкоатлетический манеж, спортивная школа-интернат на 500 мест.

– Работа по подготовке проекта планировки территории выходит на финишную прямую. Также достигнуты предварительные договоренности с собственниками земельных участков, на которых в скором времени начнется возведение новых спортивных объектов, – рассказал глава регионального Минспорта Алексей Чернов.