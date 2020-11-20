На Кубани свободно 20% коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Фото Минздрава КК

В стационарах региона, по данным краевого Минздрава, лечатся 4765 человек с подозрением на к COVID 19. Наличие пасной инфекции в организме подтверждено тестами у 25% из них.

– Сейчас в крае свободно 20% от развернутого коечного фонда. При необходимости мы готовы увеличить его до 6 тысяч мест, – рассказали в региональном Минздраве .

Резких вспышек заболеваемости в крае не отмечено.

Роспотребнадзор указывает на то, что эпидситуация по коронавирусу стабильна по скорости прироста.

В регионе отмечено 20376 случаев заражения. Это 306 человек на 100 тысяч населения. Среди заболевших 91,8% – взрослые и всего 8,2% – дети.