В столкновении двух автомобилей в Сочи пострадала 8-летняя девочка

Фото ОГИБДД по Сочи

20 ноября в 8-20 утра, на улице Джапаридзе в Хостинском районе Сочи, рядом с домом 1/3, произошло ДТП в котором пострадал ребенок-пассажир.

-По предварительным данным водитель, управляя транспортным средством ГАЗ-3129, и двигаясь по ул. Джапаридзе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Лада Гранта, под управлением 33-летнего водителя. После столкновения водитель ГАЗ-3129 покинул место ДТП и был объявлен в розыск,- сообщает ОГИБДД по Сочи.

В результате столкновения пострадал 8-летняя девочка, находившаяся в «Лад». С места ДТП она была доставлена в больницу бригадой «Скорой».

- Всех, кто обладает информацией о водителе, участвовавшем в ДТП просьба сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по городу Сочи по телефонам: 268-00-03 или по телефону 02 (102 с мобильного телефона),- говорится в сообщении ОГИБДД.