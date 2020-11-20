В Краснодаре пройдет выставка картин «Лики Индии»

Фото Краевой выставочный зал

В краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 24 ноября по 02 декабря 2020 года пройдет персональная выставка живописи художницы Елены Яковлевой.

В экспозицию вошли картины, написанные в поездке осенью 2019 года в Индию, в западные Гималаи, в горную долину Кулу штата Химачал Прадеш. Работы отражают тематику различных сакральных мест, передающих культуру, религию, историю местных народов.

В картинах отображены их храмы, священные деревья, божества, религиозные церемонии, быт, портреты горцев, окружающая их природа, величественные вершины Гималаев, а также портреты детей, участвовавших в осеннем фестивале в имении Рерихов в посёлке Наггар.

-Духовность Индии, многотысячелетняя история, культура, не терявшая нити преемственности, уникальная энергетика представляют собой как бы своеобразный аккумулятор, питающий дух Планеты. Заснеженные, сверкающие хребты Гималаев соединяют в себе прошлое и будущее,- рассказали в выставочном зале.

Елена Яковлева родилась в 1971 году в Кемерово. В 2000 году она окончила отделение живописи Кемеровского художественного училища по специальности художник-педагог. В Москве в 2020 году прошла персональная выставка работ под названием "Лучшие розы Востока и Запада одинаково прекрасно благоухают".

Ее работы находятся в частных коллекциях России и зарубежья: в Австрии, Швеции, Бельгии, Великобритании.