Девять боксеров с Кубани поборются за путевки на Олимпиаду в Токио

Фото Федерации бокса России

По информации Федерации бокса, Краснодарский край признан одним из лидирующих по количеству боксеров, участвующих в первенстве страны в 2020 году. Регион занимает в рейтинге седьмое место.

Москву представит больше всего боксеров – 35 спортсменов. Вторую строчку в рейтинге разделили Санкт-Петербург и Московская область: по 25 лучших боксеров оттуда выступят на соревнованиях.

На чемпионат России приедут в общей сложности более 300 спортсменов со всей страны.

- Они поборются за право попасть в национальную сборную страны для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020-го на 2021 год,- сообщает Федерация бокса России.

Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей, а победители соревнований получат еще и автомобили.