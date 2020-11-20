70 одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края

Фото администрации КК

70 детей из разных городов и районов Кубани, по итогам конкурсного отбора, получат ежегодной премию администрации Краснодарского края в 20 тысяч рублей.

27 призеров учатся в Краснодаре, 14 – в Новороссийске. Четыре школьника живут в Сочи, столько же – в Армавире.

Премий удостоены также учащиеся еще из 12 районов края, а также школьники из Геленджика и Горячего Ключа с 1 по 11 класс.

– При составлении списка победителей конкурса учитывались результаты школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах за 2019-2020 учебный год, – рассказали в региональном Минобразования.