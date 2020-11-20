На Кубани 43-летний мужчина зарубил топором двоих пенсионеров и поджег их дом

Фото СУ СК по краю

Вечером 17 ноября 43-летний житель станицы Вознесенской в Лабинском районе выпивал в гостях у 73-летним знакомого.

Во время застолья произошла бурная ссора, в ходе которой хозяин принялся оскорблять гостя. В ответ на это гость устроил настоящую резню. Топором и ножом он убил сначала собутыльника, а затем и его 62-летнюю гражданскую жену, которую мужчина счел ненужной свидетельницей.

Затем гость поджег дом, чтобы скрыть следы поножовщины.

- Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 62-летней жительницы станицы Вознесенской и ее 73-летнего сожителя (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). По подозрению в совершении данного преступления задержан 43-летний знакомый сожителей,- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас с подозреваемым продолжает работать следователь. Вскоре в суд будет направлено ходатайство о заключении под стражу.