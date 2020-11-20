В роддома Краснодара передали сладости и воду

Фото https://www.instagram.com/shakalov_ilya/

В рамках благотворительной акции очередную партию продуктов передали для врачеи и пациентов родильных домов Краснодара.

В рамках федеральнои акции #МыВместе и социальнои эстафеты #ЧелленджДобра на Кубани депутатским корпусом совместно с представителями Фонда развития Краснодарского края, Центра поддержки гражданских инициатив и социальными предпринимателями регулярно оказывается подобная поддержка медицинским учреждениям.

- Передали более 1.000 литров бутилированнои воды, тысячи шоколадных печенеи «Chocolate Pie» и 7 ящиков Краснодарского чая. Большое спасибо социальным предпринимателям, что в такое сложное время все же находите возможность поддержать нуждающихся,- написал в своем Инстаграм муниципальныи депутат Илья Шакалов,