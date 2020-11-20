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На Кубани в преддверии Нового года в детских садах и школах пройдут музыкальные часы

Привычных утренников на сей раз не будет
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

На этот раз перед Новым годом, вместо привычных праздничных утренников, для детей проведут музыкальные часы. Сделано это будет только внутри групп в детских садах или внутри классов в школах.

В них примут участие исключительно те дети, которые общаются друг с другом и в учебное время. При этом родители, а также приглашенные артисты на мероприятиях присутствовать не смогут.

Массовые мероприятия и новогодние утренники в регионе остаются под запретом по просьбе главных врачей краевых больниц в связи с пандемией коронавируса.

В краевом Минобразования сочли слишком опасным проведение массовых мероприятий перед Новым годом - число выявленных случаев заболевания коронавирусом в регионе неуклонно растет.

- Поэтому все предновогодние музыкальные часы будут организованы только внутри групп или классов с соблюдением всех санитарных требований, – рассказали в региональном Минобразования.