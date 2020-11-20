Напали ранним утром: в Кропоткине избили глухонемого мужчину

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На одной из улиц Кропоткина неизвестные ранним утром напали на работника местной управляющей компании. Они сильно избили 63-летнего мужчину.

- При этом услышать, что к нему кто-то подходит со спины, он не мог. Дело в том, то пострадавший — глухонемой, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Коллеги говорят, что мужчина ни с кем не конфликтовал, дорогу никому не переходил — поводов для избиения быть не может. По некоторым данным, после случившегося пострадавшего направили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы зафиксировать побои.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», в МВД об этом случае ничего неизвестно - заявлений по этому поводу в полицию не поступало.

Ранее сообщалось, что в Сочи 45-летнего мужчину избили до смерти из-за испачканной одежды ребенка.