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Предприятие из Туапсе прокомментировало введение карантина на мясокомбинате

По словам руководства компании, причин для паники нет
Евгения СОРОКА
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Зараженное мясо на предприятие приехало от поставщика из Курской области.

Зараженное мясо на предприятие приехало от поставщика из Курской области.

На территории мясокомбината в селе Холодный Родник Туапсинского района ввели режим карантина из-за АЧС. Соответствующее постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Само предприятие заверяет — причин для паники нет.

- Наша компания сделала все необходимое для безопасности производства, соблюдены все санитарные предписания, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководство предприятия. - Зараженное мясо на предприятие приехало от поставщика из Курской области. Оно не попало в цех по переработке, а находилось в специальном буфере до проверки.

В этот же день, по словам руководства фирмы, сотрудники специализированной лаборатории предприятия и ветеринары сделали заключение о том, что сырье некачественное и оперативно приняли все меры.

- Вся некачественное сырье было изъято и ликвидировано еще до 19 ноября, - заверяют в компании. - Далее была проведена огромная работа по санитарной обработке не только помещения, где временно находилось сырье, но и всех цехов.

На это время производство было полностью остановлено.

- На сегодняшний день все санитарно-защитные мероприятия на производстве закончены, в ближайшие часы мы ждем разрешение от Департамента ветеринарии Краснодарского края на возобновление работы, - добавляют представители предприятия. - С начала следующей недели планируем полностью восстановить работу производства, начать прием заявок.