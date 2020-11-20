В Сочи туристка заявила в полицию на мать ребенка, мешавшего ей кататься на электросамокате

Фото Алисы Титко

31-летняя туристка из Челябинской области в Сочи решила прокатиться на электросамокате на территории одного из отелей в Имеретинской долине.

Несмотря на большое число гуляющих вокруг людей, женщина решила проверить скоростные качества самоката в полной мере, и помчалась на нем по дорожке во всю возможную прыть.

Рядом с отелем с детьми гуляла мама с двумя маленькими детьми. Женщина как раз отвлеклась на одного из мальчиков, когда второй малыш, будучи в восторге от мчащегося самоката, стремительно выбежал ему наперерез.

Челябинская туристка вынуждена была экстренно затормозить. А из-за большой скорости самоката, это привело к тому, что она вылетела на асфальт прямо через руль, повредив при этом руку. Кроме того, у нее из кармана выпал смартфон, экран которого разлетелся вдребезги.

Все это привело самокатчицу в настоящее бешенство. Она принялась кричать на мать и ее детей, совершенно не принимая во внимание, что каталась в оживленном месте на полной скорости. Не смутила женщину и общеизвестная способность маленьких детей бегать повсюду, невзирая на опасность.

Более того-криками туристка не ограничилась. Она обратилась с заявлением в полицию, требуя наказать мать ребенка и компенсировать ей стоимость разбитого стекла смартфона.

- По заявлению гражданки проводится проверка,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.