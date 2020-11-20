Выходные на Кубани будут холодными и снежными

Фото мэрии Сочи

Погода в выходные дни вряд ли порадует жителей Кубани и туристов, которых все еще немало, особенно на Черноморском побережье.

Похоже, природа вновь испытывает всех на прочность и силу характера. В крае будет необычно холодно для ноября. Многие районы занесет снегом, а бодрящий морозец напомнит о себе по утрам.

- Ночью 21 и 22 ноября в крае ожидается -2…+3 градуса, в восточной части региона до -7. Днем 21-го станет немного теплее- до +4…+9 градусов, но в воскресенье похолодает вновь — днем всего +1…+6, - сообщает краевой гидрометцентр.

Даже на традиционно теплом Черноморском побережье в выходные весьма свежо: ночью от 0 до +5 градусов, днем +6…+11.

Снегопады в северных и восточных районах Кубани возможны на протяжении всех выходных, к тому же в воскресенье они могут заметно усилиться.