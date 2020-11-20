В Краснодаре продолжают работу 16 ярмарок выходного дня

Фото мэрии Краснодара

Несмотря на довольно суровый прогноз погоды, в краевом центре в выходные продолжат работу целых 16 ярмарок выходного дня, где краснодарцы смогут окунуться в настоящую «рыночную» атмосферу, а заодно и приобрести свежие фрукты, овощи, мясо и многие другие «вкусности» к столу.

Некоторые из них- на улицах Одесской, Захарова, Героя Яцкова и Зиповской, будут работать и в воскресенье с 8 до 15 часов.

- На всех ярмарочных площадках организаторы следят за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по Краснодарскому краю,- сообщает мэрия Краснодара.

Власти города изучают активность продавцов продукции в Краснодаре. Первые места по числу торговых точек и объёмам продукции на ярмарках уверенно занимают Динской, Красноармейский, Калининский, Славянский, Кореновский и Приморско-Ахтарский районы Кубани.