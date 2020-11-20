Умер клирик собора Александра Невского архимандрит Амвросий

В Краснодаре о батюшке остались самые теплые воспоминания

В краевом центре скончался клирик Войскового собора святого благоверного великого князя Александра Невского архимандрит Амвросий.

- Не стало еще одного светоча Русской православной церкви, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» один из священнослужителей Краснодарского благочиния.

Архимандрит Амвросий (Диденко) родился в станице Брюховецкой 12 мая 1943 года. Начинал учителем в сельской школе. Затем после окончания факультета иностранных языков Кубанского государственного университета, преподавал в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

В начале 90-х годов он получил сан диакона, а вскорости был пострижен в монахи с именем Амвросия, старца Оптинского. Его духовные чада рассказывают, что батюшка был чем-то похож на святого: такой же веселый, с чистой детской верой.

Он много лет возглавлял храма-часовню святого благоверного Александра Невского. В последние годы был штатным клириком Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», 8 августа стало известно, что скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Николай Васильевич Кириченко. Причиной смерти стала непродолжительная тяжелая болезнь. По данным рабочей группы при Патриархе, митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.