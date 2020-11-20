Строительство новой железной дороги в Сочи обойдётся в 1,4 трлн рублей

Новая дорога значительно сократит время в пути поездов из Москвы в Сочи и обратно

Проект «Южный кластер», который включает перенос в горы железной дороги от Черноморского побережья Сочи, обойдется в 1,4 трлн рублей.

При этом самым дорогим станет строительство новой железнодорожной линии Кривенковская—Сочи. Старт проекта намечен на 2022 год. Новый маршрут значительно сократит время в пути поездов из Москвы в Сочи и обратно - с 32 до 16 часов.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи — это стратегическая задача. Глава государства также поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.

Тем временем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам – развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной. А также отметил, что нужно менять инфраструктуру, прежде всего, транспортную.